الحرس الثوري يعلن ضرب قواعد أميركية في أربيل ودول الخليج

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، تنفيذ الموجة الخامسة من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدة ضرب أهداف بحرية وعسكرية أميركية في المحيط الهندي والخليج وقاعدة حرير بإقليم كوردستان.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قاعدة حرير في أربيل بإقليم كوردستان العراق، التي تُعدّ مقرًا للقوات الخاصة والكوماندوز الأميركيين، تعرضت لإصابة خاصة (استهداف مباشر)".

وأضاف البيان: "كما جرى استهداف سفينة (MSP) كانت في مهمة نقل ذخائر لصالح القطع البحرية الأميركية أثناء رسوّها في ميناء جبل علي، مشيراً إلى إصابتها بأربع طائرات مسيّرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة وانفجارات متتالية أخرجتها عن الخدمة بالكامل.

وأوضح أن القاعدة البحرية الأميركية في منطقة عبد الله المبارك بالكويت تعرضت لقصف بأربعة صواريخ بالستية و12 طائرة مسيّرة، ما أسفر عن تدمير كامل للبنى التحتية الرئيسية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأميركية.

كما أشار إلى إصابة سفينة دعم قتالي من فئة (MST) كانت في مهمة تزويد الوقود للقطع البحرية الأميركية في المحيط الهندي، بواسطة صواريخ إيرانية من طراز قدر 380".

وأكد البيان أن "مقاتلي القوة البحرية في الحرس الثوري، امتداداً لمقاتلي الجبهة الجوية، سيبقون (أبواب الجحيم) مفتوحة أمام وحدات العدو"، وفق تعبيره.