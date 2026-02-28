الحرس الثوري يعلن عن موجتين من الهجمات ويحدد وجهتهما

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، أن الموجتين الثالثة والرابعة من عملية "الوعد الصادق 4" تُنفذان بشكل متواصل ضد أهداف عسكرية وأمنية واسعة تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، باستخدام صواريخ أكثر تطوراً من "الوعد الصادق 3"، وبدرجة أعلى من الدقة والشدة.

وأضاف بيان للحرس، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن أبرز الأهداف في هاتين الموجتين تشمل القاعدة البحرية لجيش إسرائيل في ميناء حيفا، ومرسى السفن الحربية في المدينة، وقاعدة رمات ديفيد الجوية، ووزارة الحرب في منطقة “هكرياه”، إضافة إلى المجمع العسكري–الصناعي في بيت شيمش، ومركز الصناعات العسكرية في أشدود.

وأكد الحرس الثوري استعداده لتوسيع نطاق الحرب وتعميقها، واستهداف الأهداف الثابتة والمتحركة في المنطقة بشكل مُدار، عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وختم البيان بالتشديد على أن "الموجات المقبلة ستكون أشد تأثيراً وأضعاف ما كانت عليه عملية الوعد الصادق 3".