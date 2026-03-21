الحرس الثوري يعلن ضرب 55 موقعا بإسرائيل والمنطقة في الموجة 70

شفق نيوز- طهران

تعهد الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، بمواصلة الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية، مؤكدًا عزمه تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر، وفق تعبيره.

وأوضح الحرس في بيان له، أن "قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة للعدو الإسرائيلي الأميركي، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات الوعد الصادق 4".

وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، تعرضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأميركي"، مشيرا إلى أن "الاستهداف كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز قيام وعماد، إلى جانب الطائرات المسيرة".

يأتي ذلك، في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.