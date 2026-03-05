الحرس الثوري يعلن إصابة ناقلة نفط أميركية شمال الخليج واحتراقها

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إصابة ناقلة نفط أميركية واحتراقها شمال الخليج العربي.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن "قواتنا البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا

وقال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، بحسب التلفزيون الإيراني، إن "طهران مستعدة لاستمرار الحرب مهما طالت مدتها"، مشيراً إلى أن "القوات الإيرانية ستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها".

وأضاف أن "إيران لم تغلق مضيق هرمز، لكنها تتعامل مع السفن وفق البروتوكولات الدولية"، مشدداً على أن "المرور والعبور من المضيق خلال زمن الحرب سيكون تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية".

وأشار إلى أن "القوات الإيرانية تتصدى للسفن العسكرية التي تحاول إظهار نفسها كسفن تجارية"، محذراً من أن "أي سفن أميركية أو إسرائيلية أو أوروبية أو حليفتها ستتعرض للاستهداف إذا تم رصدها في المنطقة".

وأكمل أن "قواتنا البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج"، مبينا أنها "تحترق حاليا".

وارتفعت أسعار النفط، في وقت سابق من اليوم الخميس، وسط مخاوف متزايدة من إغلاق مطول لمضيق هرمز، في ظل اتساع الحرب بين اميركا وإيران، الأمر الذي يهدد تدفقات النفط والغاز الحيوية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك مع إستمرار توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أعلن في 2 آذار/ مارس الجاري، أن مضيق هرمز تم إغلاقه، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.