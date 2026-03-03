الحرس الثوري يعلن تدمير مبنى القيادة الأميركية بالبحرين وحزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية (تحديث)

شفق نيوز - متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تدمير المبنى الرئيسي للقيادة وهيئة الأركان بالقاعدة الأمريكية في دولة البحرين مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لليوم الرابع على التوالي.

وذكر الحرس في بيان اليوم، أنه استهدف ذلك المبنى من خلال قصفه بـ 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه "حزب الله" اللبناني الحليف لإيران في المنطقة، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بسرب من الطائرات المسيرة.

وقال الحزب إن رده "على ثكنة عسكرية إسرائيلية عمل دفاعي وجاء لأسباب وطنية بالدرجة الأولى".

الى ذلك وسع الجيش الإسرائيلي نطاق الهجوم على لبنان، وأصدر إنذارا بإخلاء مبنى في حي الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت قناة "RT" نقلا عن مراسلتها في لبنان، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بغارة عنيفة مبنى قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله".

وبهذا الصدد قالت قناة "الجزيرة" الفضائية، إن إسرائيل شنت غارتين على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولاحقا أعلن حزب الله اللبناني في بيان استهدافه بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي.