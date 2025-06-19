الحرس الثوري يعلن بدء مرحلة "الهجوم المركب" ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، عصر الخميس، بدء المرحلة الخامسة عشرة من عمليات "الوعد الصادق 3"، ضد إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "انطلقت موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب".

وأشار إلى أن "العملية باستخدام الطائرات المسيّرة اليوم تستمر بأكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية ضد أهداف عسكرية، خصوصًا أنظمة الدفاع الجوي في حيفا وتل أبيب".

وأكد أن "الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركّزة على الأهداف العسكرية والصناعات الدفاعية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي".ن "الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركّزة على الأهداف العسكرية والصناعات الدفاعية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي".