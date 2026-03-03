الحرس الثوري يعلن بدء الموجة 16 من قصف إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، عن بدء موجة قصف جديدة تجاه إسرائيل.

وقال الحرس في بيان له: بدأنا الموجة 16 من عملياتنا بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة، ضمن عملية الوعد الصادق 4".

وكانت وسائل إعلام، أفادت مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في تل أبيب وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وبحسب تغطيات اخبارية، فقد رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية من لبنان نحو تل أبيب وحيفا.

وأشارت الى انه تم سماع دوي انفجارات بعد إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه تل أبيب.

كما ذكرت ان صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ.