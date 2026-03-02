الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو وصافرات الإنذار تدوي بتل أبيب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، استهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن ما وصفه بالموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في تل أبيب.

وذكرت العلاقات العامة في الحرس الثوري، أن "الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنّها الحرس، ضمن عملية (الوعد الصادق 4)، تضمنت استهداف أربعة مكاتب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى موقع تواجد قائد القوات الجوية الإسرائيلية، باستخدام صواريخ خيبر"، مشيراً إلى أن "مصيره ما زال مجهولاً حتى الآن"، بحسب تعبيره.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق إنذار مبكر تحسباً لهجوم صاروخي إيراني جديد، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "إيران أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل".

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، بالتزامن مع تقارير عن استمرار عمليات الاعتراض الجوي.