الحرس الثوري يعلن استهداف مصفاة النفط ومنشآت الكهرباء في حيفا

أعلن الحرس الثوري، يوم الاثنين، استهداف مصفاة النفط ومنشآت الكهرباء في حيفا.

وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم استهداف الموانئ وخطوط السكك الحديدية في خليج حيفا بالصواريخ الإيرانية".

وأضاف، انه "لم تُسجَّل أي عمليات اعتراض لهذه الصواريخ".

وأعلن الحرس الثوري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهداف سفن أميركية وإسرائيلية وبنى تحتية ومصانع بتروكيمياويات في مناطق متفرقة من إسرائيل.