الحرس الثوري يعلن استهداف قادة إسرائيليين ومصالح أميركية في المنطقة

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، تنفيذ الموجة 46 من عملية الوعد الصادق 4، على أهداف أميركية وإسرائيلية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام: "نفذنا الموجة 46 في أقصر وقت بعد الموجة السابقة ضد مراكز وقوات أميركية وإسرائيلية".

وبحسب الحرس الثوري، جرى استهداف 10 مواقع لإقامة قادة اسرائيليين في تل أبيب، و3 أماكن لتجمع الأميركيين بالمنطقة.

وأكد الحرس الثوري، استهداف 7 نقاط في تل أبيب ونقطتين في ريشون لتسيون وأخرى في شوهام في الأراضي المحتلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، بسقوط قنابل من صاروخ عنقودي ما تسبب بأضرار بعدد من المباني وسط إسرائيل، وذلك بعد إعلان التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل.

وبحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية، فإن صاروخا عنقوديا سقطت قنابله في منطقة واسعة من تل أبيب الكبرى وألحقت أضراراً بعدد من المباني"، بينما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وجود أنباء أولية عن إصابة مبنى من ثلاثة طوابق في وسط إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.