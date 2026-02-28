الحرس الثوري يعلن استهداف سفينة دعم قتالية أميركية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، استهداف سفينة دعم قتالية أميركية، ملوّحاً باستهداف بقية القطع البحرية التابعة للجيش الأميركي، في حال استمرار الهجمات على إيران.

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري: إن "سفينة الإسناد القتالي الأميركية MST تعرّضت لإصابة مباشرة وقوية بصواريخ القوة البحرية".

وأضاف، "ستكون بقية القطع والأصول البحرية التابعة للجيش الأميركي، في حال استمرار الهجمات، ضمن مدى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.