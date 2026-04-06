الحرس الثوري يعلن استهداف سفن أميركية وإسرائيلية: هرمز مُراقب بدقة

أعلن الحرس الثوري، يوم الاثنين، استهداف سفن أميركية وإسرائيلية وبنى تحتية ومصانع بتروكيمياويات في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري، في بيان، عقب تحذيرات مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن "القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري، نفذت عمليات مشتركة ومؤثرة ضدّ البنى التحتية العسكرية والتشغيلية واللوجستية والصناعية الأميركية والإسرائيلية، منذ صباح اليوم، وذلك في الموجة 98 من عمليات (الوعد الصادق 4)".

وأضاف، أن "في الجزء الأول من هذه العملية، استهدفت القوات البحرية للحرس الثوري بدقة سفينة الحاويات (SDN7) التابعة لإسرائيل بصاروخ كروز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بعد تدميرها".

وأوضح الحرس الثوري، أن "في شمال وجنوب تل أبيب، والمراكز الاستراتيجية في حيفا، والشركات والمصانع الكيمياوية في بئر السبع، وموقع قوات الجيش الإسرائيلي في (بياح تكفا) تعرضت بدقة لضربات صواريخ باليستية إيرانية".

وأكد، ان "حاملة المروحيات والسفينة البرمائية (LHA7 تريبولي) التابعة للجيش الأميركي، والتي تحمل على متنها أكثر من 5000 بحار وجندي من مشاة البحرية، تعرضت لهجوم خاطف بصواريخ إيرانية، واضطرت إلى الانسحاب إلى جنوب المحيط الهندي".

وتابع: "في جزء آخر من العملية الهجومية، استُهدف مركز الإنتاج المشترك الاماراتي الإسرائيلي للطائرات المسيّرة، إلى جانب عدد من الطائرات المتمركزة في قاعدة علي السالم، بدقة متناهية بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ".

وأشار إلى أن "حركة الملاحة في مضيق هرمز والتحركات في مياه الخليج تخضع لمراقبة منظومات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وسيتم الرد على أي تحرك من جانب الأعداء، مهما كان صغيرا، برد حاسم من مقاتلي بحرية الحرس الثوري".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية، بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان عبر وسطاء إقليميين مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً قد يمهد لاتفاق دائم ينهي الحرب.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تراجع في حركة الملاحة فيه مؤثراً بشكل مباشر على الأسواق العالمية.