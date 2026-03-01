الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية إبراهام لينكولن".

وجاء في بيان جديد للحرس يحمل الرقم 7: "في أعقاب أعمال التبجح التي قامت بها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهجماتها على أهداف الأعداء الأمريكيين الصهاينة، تعرضت حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لينكولن) لهجوم بأربعة صواريخ باليستية".

وبين "دخلت الضربات القوية التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية على القوات العسكرية المنهكة للعدو مرحلة جديدة، وستصبح البر والبحر مقابر متزايدة للمعتدين الإرهابيين".