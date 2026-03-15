الحرس الثوري يعلن استهداف ثلاث قواعد أميركية في العراق والكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، استهداف ثلاث قواعد عسكرية للقوات الأميركية في العراق وكويت، وذلك في ظل اتساع مطرد لنطاق المواجهة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، في بيان على مواصلته ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتله إذا كان لا يزال على قيد الحياة"، على حد قوله.

وجاء تأكيد الحرس الثوري ضمن إشارته إلى أنه "بدء الموجة 52 من العمليات العسكرية على إسرائيل"، مبينا أن "الغموض حول مصير رئيس وزراء الكيان الصهيوني واحتمال مقتله أو فراره مع عائلته من الأراضي المحتلة يكشف حالة الأزمة والاضطراب داخل الكيان".

وأكد: "في حال كان هذا المجرم لا يزال حيًا، فسنستمر ملاحقته واستهدافه بقوة".

وتابع: "استهدفنا في الموجة 52 موقعا في الأراضي المحتلة و3 قواعد أميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيرات".

وأشار البيان العسكري الإيراني إلى أنه "تم استهداف مناطق صناعية ومراكز للقوات الأميركية بقواعد الحرير بأربيل وعلي السالم وعريفجان بالكويت".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.