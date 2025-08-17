الحرس الثوري يعلن احباط مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، تفكيك "خليتين إرهابيتين" في شمالي وجنوب محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، مؤكدا انها كانت تنوي تنفيذ هجمات انتحارية داخل البلاد.

وأوضح بيان أصدره مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أن "المقاتلين تمكنوا من مداهمة منزلين آمنين للمتشددين، ما أسفر عن القضاء على 5 من الإرهابيين المدرّبين الذين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية وأعمال تخريبية داخل البلاد".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 25 كيلوغراماً من المواد المتفجرة وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، مؤكداً استمرار الجهود الاستخبارية لتطهير المنطقة من أي نشاطات تهدد الأمن القومي الإيراني".

ولم يعلن بيان الحرس الثوري عن هوية المسلحين وفيما إذا كانوا ينتمون لتنظيم "جيش العدل" البلوشي المعارض، وهو أكثر التنظيمات تدريبياً وقوة.

وكان التنظيم أعلن يوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف، دورية لقوات الشرطة في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الشرطة وهو الرقيب رامين صادقي، فيما أُصيب عنصر آخر بجروح، وفق ما أفاد مركز الإعلام الأمني في المحافظة.