الحرس الثوري يستهدف مراكز أسلحة إسرائيلية ويضع "جيرالد فورد" ضمن أهدافه

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تنفيذ الموجة الـ55 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً مراكز عسكرية ومنشآت للتزود بالوقود الجوي في إسرائيل، ملوّحاً في الوقت نفسه باستهداف حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد".

وقال الحرس الثوري في بيان إن "الموجة الـ55 من عملية الوعد الصادق 4 شملت إطلاق صواريخ فائقة الثقل ودقيقة الإصابة وفرط صوتية، من بينها صواريخ فتاح وعماد وقدر، إضافة إلى مسيرات انتحارية".

وأضاف أن العمليات استهدفت مراكز للجيش الأميركي في قاعدتي الظفرة والشيخ عيسى الجوية، وقاعدة الجفير البحرية، فضلاً عن مراكز التزود بالوقود الجوي في تل أبيب ومطار بن غوريون.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري إبراهيم ذو الفقاري، الذي أكد أن "المراكز اللوجستية والخدمية التي تمكّن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد من البقاء في حالة تشغيلية تُعد أهدافاً بالنسبة لإيران".

وقال ذو الفقاري في مقطع مصور نشرته وكالة أنباء "فارس": "حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر تمثل تهديداً لإيران، وبناء على ذلك فإن المراكز اللوجستية والخدمية للمجموعة الهجومية التابعة للحاملة تعد أهدافاً لنا".