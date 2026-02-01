الحرس الثوري يستبعد توجيه ضربة أميركية جديدة لإيران

شفق نيوز- طهران

استبعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، يومي الأحد، أن تقدم الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران، معتبراً أن الحشد العسكري الأميركي المكثف في المنطقة يندرج ضمن ما وصفه بـ"العمليات النفسية".

وجاءت تصريحات وحيدي، تعليقاً على التواجد العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة، بالتزامن مع تهديدات أطلقتها واشنطن بشن هجمات على إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وحيدي قوله إن وجود الأساطيل الأميركية في المنطقة "ليس جديداً"، مؤكداً أنه "جزء من عمليات نفسية لا ينبغي الانتباه لها".

وأضاف وحيدي أن "الأعداء يسعون لإيجاد أجواء حرب عبر عمليات نفسية"، مشدداً على أن أنشطة البلاد "لن تتأثر بهذه المحاولات".

وأشار إلى أن "جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستوياتها"، وبمستوى يفوق فترة حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، التي اندلعت في يونيو / حزيران من العام الماضي.

وختم تصريحاته بالقول: "من غير المرجح أن يكرر الأعداء حماقتهم بعد فشلهم في المؤامرات السابقة، ويجب أن تستمر أعمال البلاد في جميع المجالات بقوة وكفاءة".

ويثير التواجد العسكري الأميركي في المنطقة مخاوف من احتمال شن واشنطن هجمات عسكرية على إيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن "إيران تتحدث إلينا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء ما، وإلا فسنرى ما سيحدث"، مضيفاً: "لدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك، أكبر مما كان لدينا، ولا يزال لدينا في الواقع، في فنزويلا".

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسطولاً عسكرياً ضخماً يتجه إلى إيران، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".

في المقابل، قال الأمين العام لـ مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على منصة "إكس"، إن "خلافاً لرواية الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكيل إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة يحرز تقدماً".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن بلاده مستعدة لمفاوضات "منصفة وعادلة"، لكنه رفض مطالب ترمب، موضحاً أن "استراتيجيات الدفاع وأنظمة الصواريخ لن تكون أبداً موضوعاً للمفاوضات".