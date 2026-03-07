الحرس الثوري يرد على واشنطن: بانتظار القوات الأميركية في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

رد الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، على تصريحات وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، بشأن مرافقة السفن في مضيق هرمز، بالقول "نحن بانتظاركم".

وقال الحرس، إن "21 جندياً من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف أنه "ننتظر القوات الأميركية التي ستواكب السفن في مضيق هرمز"، في إشارة إلى التصريحات الأميركية بشأن تأمين الملاحة ومرافقة السفن في الممر البحري الحيوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن الولايات المتحدة ستقوم بتأمين ومرافقة السفن في مضيق هرمز لضمان سلامة الملاحة وإعادة تدفق النفط إلى الأسواق، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الحالي مؤقت ومن المتوقع أن تنخفض لاحقاً عالمياً.