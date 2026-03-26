الحرس الثوري يفتح باب التطوع لـ"مراهقين" ويدعو الشعب: واصلوا تواجدكم بالشوارع

شفق نيوز- طهران

فتح الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، باب التطوع في صفوفه، لمن أعمارهم بين 12 و13 عاما، فيما طالب الشعب بعدم الانجرار خلف الشائعات والتواجد في الشوارع.

وجاءت الدعوة للتطوع، من قبل فرع الحرس الثوري بالعاصمة طهران، حيث أكد: تحديد الحد الأدنى لعمر المتطوعين بالجيش بـ 12 عاماً.

ولاحقا، أصدر الحرس الثوري، بيانا موجه للشعب الإيراني، وجاء فيه: يسعى جيش العدو المنهك واليائس إلى القضاء على تضليل المعلومات، واستكمال قائمة أهدافه، والهروب من الهزائم الميدانية، وتغيير موازين الحرب بنشر أخبار متضاربة من خلال عمليات نفسية معقدة".

وتابع "لا تقلقوا في الميدان، وواصلوا تواجدكم في الشوارع بقوة، ولا تلتفتوا إلى أخبار وتقارير وسائل الإعلام المعادية عن الأعمال الإرهابية، بل كونوا على أهبة الاستعداد واليقظة الدائمة".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ سلسلة من الغارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، متوعدة برد "غير مسبوق".