الحرس الثوري يدعو لإخلاء العاصمة القطرية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل السبت، إصدار إنذار يدعو إلى إخلاء العاصمة القطرية الدوحة، وهي خطوة ثانية من نوعها، بعد دعوة إخلاء لسكان رأس الخيمة في الإمارات.

وذكر الحرس في بيانه: "نظراً لاستخدام هذه المنطقة لإيواء القوات والمصالح الأميركية، وكذلك التحريض عبر منصاتها الإعلامية على قتل الشعب الإيراني فقد اصبحت هذه المنطقة هدفاً مشروعاً".

وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر في تحذيره لسكان ومقيمي مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات، قال إنها قد تصبح "هدفاً في المستقبل القريب".

وبحسب بيان برّر الحرس التحذير بما وصفه باستخدام المنطقة في "أعمال ضد الجزر الإيرانية"، مضيفاً أن السكان مطالبون بالمغادرة "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن طهران سبق أن وجّهت "تحذيرات صريحة ومتكررة" إلى حكام الإمارات بشأن ما وصفه بـ"المسار الخطير"، محمّلاً إياهم المسؤولية الكاملة عن تبعاته.