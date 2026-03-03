الحرس الثوري يدعو السكان للإبتعاد عن مفاعل "ناحال سوريك" قبل 7 مساءً

شفق نيوز- طهران

وجه الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، إنذاراً للسكان في إسرائيل المحيطين بمفاعل "ناحال سوريك"، داعيا إياهم إلى مغادرة المنطقة فوراً.

وذكر الحرس الثوري، أنه "على السكان المدنيين المتواجدين بالقرب من مفاعل ناحال سوريك جنوب مدينة الرملة المحتلة الى المغادرة قبل السابعة مساءاً".

ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.