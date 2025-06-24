الحرس الثوري يحذر من خرق الهدنة: سنهاجم إسرائيل وقواعد أمريكا

شفق نيوز/ وجه مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تحذيرا لإسرائيل والولايات المتحدة، بخصوص خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان، إنّ "اسرائيل اعتادت على الكذب، مستندة إلى مزاعم نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وترامب (الرئيس الأمريكي) المجرمَين الواهية والتي لا أساس لها"، على حد تعبير البيان.

وأضاف: "لقد قامت اسرائيل بانتهاك الأجواء الإيرانية عبر طائرات مسيرة، ومنذ صباح اليوم وحتى الآن، استهدفت عددا من المناطق داخل البلاد بالعدوان والهجوم".

وأردف المتحدث نفسه: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تثق مطلقا بالضمانات المصطنعة والكاذبة التي يطلقها قادة أمريكا وإسرائيل، وهي على جاهزية تامة بنسبة 100% للتصدي لأي عدوان محتمل من العدو".

وحذر الحرس الثوري، من "تكرار استهداف اسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة اذا تم خرق الهدنة".

ومع حلول صباح اليوم الثلاثاء، دخل وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو يقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران الجاري.