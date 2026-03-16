الحرس الثوري يحذر المصانع الأميركية بالمنطقة: سنستهدفها خلال ساعات

شفق نيوز- طهران

أطلق الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، تحذيراً باستهداف المصانع الأميركية في المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وذكر الحرس الثوري في بيان: "نحذر النظام الأميركي بضرورة إجلاء جميع المصانع الأميركية في المنطقة، وندعو سكان المناطق المحيطة بالمصانع التي يمتلك الأميركيون أسهماً فيها إلى إخلاء تلك المناطق حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف أن "هذه المصانع ستتعرض للهجوم خلال الساعات القادمة".

وتأتي هذه الدعوة بعد تحذيرات مشابهة وجهها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية لمراكز صناعية وموانئ ومواقع عسكرية أميركية في المنطقة.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.