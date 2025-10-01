الحرس الثوري يتوعد: صواريخ إيران ستبلغ أي هدف دفاعي

شفق نيوز- طهران

توعد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، بزيادة مدى الصواريخ الإيرانية إلى أي مدى لازم، مؤكدا أن مدى الصواريخ سيبلغ أي هدف تراه إيران ضروريًا للدفاع عن الوطن.

وقال نائب مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، التابع للحرس الثوري، الجنرال محمد جعفر أسدي، إن "القوات الإيرانية على إستعداد تام للدفاع الحاسم عن البلاد إذا تعرّضت لأي اعتداء"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأكد أن "القوات جاهزة بنسبة 100%"، مؤكدا أن "إيران ليست مُبادرة للحرب لكنها ستردّ بقوة وحسم على أي محاولة للاعتداء".

وعلّق أسدي على دعوات بعض الدول الأوروبية لتقييد مدى الصواريخ الإيرانية، قائلاً: "من الخطأ أن يطرحوا مثل هذه المطالب"، واصفًا "هذه الدعوات بأنها مغالطة".

وأضاف أن "التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخية الإيرانية لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الأعداء"، فيما ربط ما وصفه بـ"عدم قدرة الأطراف المعادية على مواصلة القتال لأكثر من 12 يوما في الحرب الأخيرة بـ"فاعلية ومدى منظوماتنا الصاروخية".

يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد أبلغت مجلس الأمن في 28 آب/ أغسطس ببدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الملغاة في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. وبعد رفض مشروع القرار الروسي–الصيني في 19 أيلول/ سبتمبر، يُنتظر أن تُستعاد عقوبات مجلس الأمن على إيران ابتداءً من نهاية الأسبوع.

وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في آيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجياً، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.