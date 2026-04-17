الحرس الثوري يتوعد بردٍّ "قوي" على أي عمل عسكري: العدو يئس من حلم احتلال جزرنا

فق نيوز - طهران

شدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، على جاهزية قواته لمواجهة أي تحركات عسكرية تستهدف البلاد، مؤكداً أن الاستعدادات الميدانية بلغت أقصاها رغم مناخات "التهدئة" التي اشاعتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وأكد الحرس في بيان أن قواته والجيش الإيراني على "أهبة" الاستعداد للرد "بقوة" على أي عمل "عدواني" من جانب "الأعداء وحلفائهم"، معتبراً أن "العدو يئس من تنفيذ سيناريوهات محتملة للاعتداء البري والبحري أو حلم احتلال جزرنا بفضل جاهزيتنا".

وحذر البيان "الأعداء من أي حماقة للاعتداء البري ستواجه بضربات مدمرة، ولن تجلب للعدو غير الذل والهزيمة".

كما اعتبر الحرس استهداف الجيش الأميركي المدمرة "دنا" عملاً "جباناً"، وكشف "إجرام" من يدعي دعم حقوق الإنسان والقوانين.

وكانت المدمرة "دنا" - أيقونة الصناعة البحرية الإيرانية - قد تعرضت لهجوم بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية في المحيط الهندي بتاريخ 4 آذار/ مارس الماضي، في ذروة تصعيد عسكري استمر 40 يوماً، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار تمهيداً لمفاوضات السلام الشامل.