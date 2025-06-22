الحرس الثوري يتوعد القواعد الأمريكية ويؤكد: الحرب زادت من عزيمة العلماء الإيرانيين الشباب

شفق نيوز/ هدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الاحد، باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، فيما بين أن الحرب زادت من عزيمة العلماء الإيرانيين الشباب.

وقال الحرس في بيان له، عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت المفاعلات النووية في إيران، إن "النظام الإجرامي الأمريكي، ارتكب فجر اليوم، بالتنسيق الكامل مع الكيان الصهيوني، عدوانًا عسكريًا غير قانوني على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في جريمة سافرة وغير مسبوقة تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، ومبادئ احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول".

وأضاف "منذ اللحظات الأولى لبدء عمليات الصهاينة، كان واضحًا للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الدعم والمرافقة الأمريكية الشاملة قد لعبت دورًا محوريًا في التخطيط والتنفيذ لهذا العدوان"، مبينا أن "هذا العمل العدائي أثبت مرة أخرى عجز جبهة المعتدين عن إحداث أي تغيير فعلي في المعادلات الميدانية؛ فهم لا يمتلكون لا قدرة المبادرة ولا إمكانية الهروب من الردود القاسية".

وأكد أن "تكرار الحماقات الفاشلة السابقة من قبل أمريكا يعكس عجزًا استراتيجيًا وتجاهلًا لحقائق الميدان في المنطقة، وبدلًا من أن تتعلم واشنطن من إخفاقاتها المتكررة، وضعت نفسها، من خلال هذا الهجوم المباشر على منشآت سلمية، في الخط الأمامي للعدوان".

وتابع أن "الرقابة الاستخبارية الشاملة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم تحديد مواقع انطلاق الطائرات المشاركة في هذا العدوان وهي تحت المراقبة المستمرة".

وأشار إلى أنه "أكدنا مرارًا، فإن عدد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وانتشارها واتساعها، ليست نقطة قوة، بل عاملًا مضاعفًا في هشاشتها وسهولة استهدافها".

واستطرد أنه "نؤكد بحزم أن التكنولوجيا النووية الإيرانية السلمية والمحلية لن تُمحى بأي هجوم، بل أن هذا العدوان سيزيد من عزيمة العلماء الإيرانيين الشباب والمخلصين للمضي قدمًا في طريق التقدم والتطور".

ولفت إلى أنه "رداً على هذه الاعتداءات وجرائم الحرب، ستستمر عملية “الوعد الصادق 3”، التي اختبر الكيان الصهيوني حتى الآن 20 موجة منها، بدقة وقوة وبشكل مركز ضد البنى التحتية والمراكز الاستراتيجية والمصالح الصهيونية".

واكد أن "العدوان الذي ارتكبه النظام الإرهابي الأمريكي اليوم قد منح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، الخيار باستخدام أدوات تتجاوز تصور وتقدير جبهة المعتدين الواهية، ويجب على المعتدين على هذه الأرض أن ينتظروا ردودًا تجعلهم يندمون".

وفجر اليوم الأحد، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صباح الأحد عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.

واستهدفت الصواريخ مناطق في تل أبيب وحيفا، وألحقت أضرارًا بمواقع استراتيجية في خليج حيفا، فيما أكد الحرس الثوري أن الهدف كان نقاطًا حيوية ذات أهمية عسكرية واقتصادية.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الضربات الإيرانية على إسرائيل، صباح الأحد، تضمنت لأول مرة، صواريخ من طراز "خيبر".