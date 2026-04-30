الحرس الثوري يتوعد السفن الأميركية: ستلقى مصير القواعد في المنطقة

شفق نيوز - طهران

حذّر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال سيد مجيد موسوي، يوم الخميس، من أن السفن الأميركية ستلقى المصير نفسه الذي لاقت القواعد العسكرية لبلادها في المنطقة.

وقال موسوي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "القوات الإيرانية رأت مؤخراً القواعد الأمريكية في المنطقة، وسترى سفنها أيضاً"، في إشارة إلى قدرة بلاده على استهدافها، لافتا إلى أن "الرد على عمليات العدو سيكون بضربات طويلة ومؤلمة، حتى وإن كانت قصيرة ومتقطعة".

ويأتي ذلك رداً من قيادة القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني على القيادة المركزية الأميركية التي تعلن باستمرار إحكام إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الخميس، عن "إدارة جديدة" لمضيق هرمز تجلب "الهدوء والفوائد الاقتصادية" للمنطقة، مؤكدا عزم بلاده "تأمين" منطقة الخليج، وذلك بالتزامن مع دعوات من الحرس الثوري لإبعاد القوى الأجنبية عن المنطقة، وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.