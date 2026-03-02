الحرس الثوري: هاجمنا أهدافاً للجيش الأميركي في 3 دول ومضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، مهاجمة أهدافاً ثابتة ومتحركة للجيش الأميركي في الكويت والإمارات والبحرين ومضيق هرمز.

وذكر الحرس أن "ناقلة الوقود أثينا نوفا التابعة لحلفاء أميركا ما تزال تحترق في مضيق هرمز إثر إصابتها بمسيرتين".

وأضاف: "استهدفنا مركز القيادة والسيطرة الأميركية بقاعدة المنهاد بالإمارات بـ6 مسيرات و5 صواريخ، ودمرنا المنشآت المتبقية للأسطول الأميركي في البحرين بـ6 مسيرات، وأصبنا القاعدة الأميركية عريفجان في الكويت على مرحلتين بواسطة 12 طائرة مسيرة".

وتابع أن "قواتنا البحرية أطلقت 26 مسيرة هجومية و5 صواريخ باليستية على قواعد العدو"، مشيراً إلى أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية حققنا رقماً قياسياً جديداً يتجاوز مجمل ما جرى في حرب الـ 12 يوماً".

ومساء اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مراكز ومستودعات معلومات الدعم العسكري الأميركي، ومجمع الاتصالات التابع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفت 500 موقع خلال 48 ساعة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.