الحرس الثوري يتبنى هجمات على اربيل واستهداف "مدمرة أميركية" في المحيط الهندي

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الايراني، فجر اليوم الاربعاء، عن استهداف القاعدة الأميركية في أربيل بعشرات الطائرات المسيرة، فيما أعلن أيضا عن استهداف مدمرة أميركية في المحيط الهندي.

وقال الحرس في بيانه الاول: يُعدّ إطلاق عشرات الطائرات المسيرة على القاعدة الأميركية في أربيل بالعراق، وتدمير مواقع الجماعات الإرهابية في شمال العراق في عدة مناسبات، وإطلاق طائرات مسيرة بشكل متقطع على قاعدتي علي السالم وعارفجان الأمريكيتين في الكويت، من بين الخطوات الأولى القوية التي اتخذها مقاتلو القوات البرية البواسل في الحرب ضد المعتدين قتلة الأطفال".

وفي بيانه الاخر، أعلن عن "نفذت البحرية الإيرانية عملية صاروخية ضد هدف استراتيجي أميركي على عمق يزيد عن 600 كيلومتر في المحيط الهندي، وحققت ضربة قوية".

وبين "وفي إطار سلسلة عمليات هذه العملية البارزة، أصيبت مدمرة أمريكية بصواريخ قادر 380 وطليعة التابعة للبحرية الإيرانية أثناء تزويدها بالوقود من ناقلة أمريكية على بعد 650 كيلومترًا من سواحل إيران في المحيط الهندي".