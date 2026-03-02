الحرس الثوري: نناور إسرائيل بـ"خيبر"

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تفاصيل الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، محذرا في الوقت ذاته من توسيع نطاق خطة الهجوم.

وذكر الحرس الثوري في بيان، أن "الموجة العاشرة من عملية (الوعد الصادق 4) افتتحت أبواباً نارية واسعة على إسرائيل والتي تمت من خلال المناورات بصواريخ خيبر".

وأضاف البيان، أن "الحرس الثوري نفذ هجمات مباشرة على مجمع الحكومة في تل أبيب، والمراكز العسكرية والأمنية في حيفا، والقدس الشرقية".

وأكد الحرس الثوري أنه "سبق وحذر من توسيع نطاق خطة مهاجمة قواعد وأراضي البلد المعتدي"، مشيراً إلى أن "صفارات الإنذار في إسرائيل لن تتوقف".