الحرس الثوري: نمتلك مدناً صاروخية واسعة تحت الأرض

شفق نيوز – طهران

أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد إبراهيم جباري، يوم الاثنين، أن إيران تمتلك قدرات دفاعية كبيرة لن تنفد في حال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وقال جباري في تصريحات صحفية، إن "المستودعات ومدن الصواريخ والإمكانيات التي نملكها تحت الأرض واسعة جداً"، مشيراً إلى أن "الجزء الأعظم من إمكانياتنا الدفاعية وصواريخنا المؤثرة لم يظهر بعد".

وشدد العميد جباري على أن إيران مستعدة لأي مواجهة محتملة، مضيفاً أن "إمكانياتنا لن تنفد إذا اندلعت حرب بيننا وبين إسرائيل وأميركا".

واندلعت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل فجر 13 حزيران/يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، سلسلة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وقواعد صاروخية، واغتالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مدناً ومواقع عسكرية داخل إسرائيل.

ورغم انتهاء القتال في 25 حزيران/يونيو 2025، إلا أن التوتر لا يزال قائماً، مع تحذيرات من جولة جديدة في حال فشل المساعي الدبلوماسية.