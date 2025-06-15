الحرس الثوري: مقتل 7 قادة بارزين في قوة الجوفضائية بالضربات الاسرائيلية

شفق نيوز/ افاد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بمقتل سبعة من القادة البارزين في القوة الجوفضائية التابعة له صباح الجمعة أول أمس 13 حزيران/يونيو كانوا برفقة قائد القوة العميد حاجي زادة الذي لقي حتفه معهم.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن القادة القتلى "هم كل من: اللواء اميرعلي حاجي زاده، و محمود باقري، و داود شیخیان، و محمد باقر طاهرپور، و منصور صفرپور، و مسعود طيب، و خسرو حسني، و جواد جرسرا".

يشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.