الحرس الثوري: مقتل 560 عسكريا أميركيا باستهداف القواعد بالمنطقة

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، مقتل 560 عسكريا أميركيا خلال استهدافه القواعد بالمنطقة.

وقال الحرس في بيان صحفي: قاعدة علي السالم البحرية الأمريكية في الكويت تعطلت بالكامل عقب هجماتنا الأخيرة.

وأضاف: استهدفنا قواعد أمريكية مختلفة في المنطقة ما أدى لمقتل وإصابة 560 عسكريا أميركيا.

وتابع: استهدفنا بالمسيرات القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء سلمان بالبحرين، وأصبنا بالصواريخ 3 ناقلات نفط مخالفة تابعة لأمريكا وبريطانيا في الخليج ومضيق هرمز".

وأشار إلى أنه "نفذنا اليوم موجتين من الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية وصهيونية".