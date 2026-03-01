الحرس الثوري: مقتل 560 عسكريا أميركيا باستهداف القواعد بالمنطقة

الحرس الثوري: مقتل 560 عسكريا أميركيا باستهداف القواعد بالمنطقة
2026-03-01T16:51:28+00:00

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، مقتل 560 عسكريا أميركيا خلال استهدافه القواعد بالمنطقة.

وقال الحرس في بيان صحفي: قاعدة علي السالم البحرية الأمريكية في الكويت تعطلت بالكامل عقب هجماتنا الأخيرة.

وأضاف: استهدفنا قواعد أمريكية مختلفة في المنطقة ما أدى لمقتل وإصابة 560 عسكريا أميركيا.

وتابع: استهدفنا بالمسيرات القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء سلمان بالبحرين، وأصبنا بالصواريخ 3 ناقلات نفط مخالفة تابعة لأمريكا وبريطانيا في الخليج ومضيق هرمز".

وأشار إلى أنه "نفذنا اليوم موجتين من الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية وصهيونية".

 

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon