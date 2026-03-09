الحرس الثوري: أمامنا 3 أسابيع حاسمة لإجبار أميركا على وقف الحرب

شفق نيوز- طهران

أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، أن أمام إيران ثلاثة أسابيع حاسمة، وذلك مع دخول حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل يومها العاشر.

وأوضح المساعد السياسي لقائد القوات البحرية، محمد أكبر زاده، أنه "بناءً على عمليات الرصد، سيكون الأسبوع الثاني أهم فترة زمنية في الحرب، وأنه إذا استطاعت إيران الحفاظ على اليد العليا كما فعلت الأسبوع الماضي، فهذا أمر ممكن تماماً، وقد يؤدي إلى سماع نغمة جديدة من أميركا تطالب بوقف الحرب".

وأشار إلى أن "تشكيل دولة فلسطينية مستقلة والإغلاق الأبدي للقواعد الأميركية سيكونان من أهم السياسات الإقليمية لإيران".

من جهته قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، إنه "من الآن فصاعداً لن نطلق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن".

وتأتي هذا التصاريح الإيرانية في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن فجر الاثنين، إطلاق "أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي"، في تصعيد جديد يأتي بعد ساعات من إعلان اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده علي خامنئي.