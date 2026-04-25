الحرس الثوري: إدارة هرمز استراتيجية حتمية لإيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، استعداده لمواجهة أي هجوم جديد، فيما بين أن إدارة مضيق هرمز هي استراتيجية لإيران.

وقال الحرس في بيان له: إدارة مضيق هرمز والتحكم به هما استراتيجية حتمية لإيران.

وأضاف: أي اعتداء أميركي أو صهيوني علينا سيواجه دون شك برد يفوق توقعاتهم.

وتابع: على الأميركيين أن يقبلوا الواقع وألا يجعلوا أنفسهم لعبة بيد نتنياهو أكثر من ذلك، وجاهزون في جميع الجبهات لمواجهة أي تحرك بري أو جوي أو غيره من جانب العدو.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت مساء السبت، وصول وزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط على رأس وفد دبلوماسي، لبحث التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن مسار الأزمة.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن زيارته الأخيرة إلى باكستان كانت مثمرة للغاية، موضحاً أنه عرض خلالها موقف إيران بشأن إطار عملي قابل للتنفيذ لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وأضاف أن طهران تنتظر اختبار "مدى جدية الولايات المتحدة في الدفع نحو المسار الدبلوماسي"، مشيراً إلى أن بلاده قدمت تصوراً واضحاً لحل الأزمة، لكن نجاحه يعتمد على توفر الإرادة لدى الطرف الأميركي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن النقاشات لا تزال مستمرة، وأن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن جادة فعلاً في جهود إنهاء الحرب عبر التفاوض.