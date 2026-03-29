الحرس الثوري: ترمب ألعوبة بيد نتنياهو وجنوده سيصبحون طعاما لأسماك القرش

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، يوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو "ألعوبة" بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذراً من أن سياساته ستجعل الجنود الأميركيين طعاما لأسماك القرش في الخليج.

وقال ذو الفقاري، إن "رئيس الولايات المتحدة شخص غير متوازن وكذاب وقد تسبب بأضرار كبيرة لشعب أميركا وأوروبا ودول العالم، وخاصة دول منطقة غرب آسيا"، لافتا إلى أن "ترمب سيجعل الجنود الأميركيين طعاما لأسماك القرش في الخليج".

وأضاف أن "ترمب بات ألعوبة بيد نتنياهو وبضغط من الموساد بسبب فضائحه في ملف إبستين ويجر بلاده لعدوان ضد إيران".

وتابع: "على قادة الجيش الأميركي قراءة تاريخ إيران جيداً ليتعلموا كيف واجه الإيرانيون الغزاة عبر العصور، وألّا يسوقوا جنودهم إلى الموت والأسَرِ إرضاءً لأوهام رئيسهم".

وأكد ذو الفقاري، أن "القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة تنتظر الفرصة لسحق جيشكم إذا ما نُفذت تلك التهديدات الواهية".

يأتي ذلك، مع استعداد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعمليات برية ​تستمر لأسابيع في إيران، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وتشمل الخطط هجمات تنفذها ​العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية.

ونشرت إدارة ترمب قوات مشاة ​البحرية ​الأميركية ⁠في الشرق الأوسط مع دخول الحرب ​في إيران أسبوعها ​الخامس، ⁠كما تخطط لإرسال آلاف الجنود من الفرقة الـ ⁠82 ​المحمولة جوا ​التابعة للجيش الأميركي إلى المنطقة.