الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان

شفق نيوز- طهران

أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، احتجاز ناقلة النفط "تالارا" وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وعلى متنها 30 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية، بزعم "نقلها حمولة دون تصريح".

وذكر الحرس الثوري في بيان أن فرقه تدخلت لفحص حمولة الناقلة المذكورة صباح أمس الجمعة، إثر قرار من السلطات القضائية بالبلاد في هذا الخصوص.

وأضاف أنه قام بتوجيه الناقلة، التي كانت متجهة نحو سنغافورة، في جنوب ساحل ماكران إلى ميناء إيراني بهدف فحص حمولتها.

وادعى البيان أن الفحص كشف بأن الناقلة "كانت تحمل شحنة غير مرخصة".

وأمس الجمعة، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن إيران احتجزت ناقلة النفط "تالارا" وحوّلت مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كانت متجهة من الإمارات إلى سنغافورة.