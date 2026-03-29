الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف الجامعات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة

شفق نيوز- طهران

هدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، باستهداف الجامعات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، رداً على الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات التعليم العالي الإيرانية.

وذكر الحرس الثوري، في بيان، أن "هذه المؤسسات تُعد الآن أهدافاً مشروعة إلى حين استهداف جامعتين"، مشيراً إلى أن "مؤسسات إيرانية، من بينها جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران، تعرضت لهجمات".

وحذر الحرس الثوري الطلاب والموظفين وسكان المناطق المجاورة من "الاقتراب لمسافة تقل عن كيلومتر واحد من حرم الجامعات الأميركية في المنطقة".

كما دعا الحرس الثوري الحكومة الأميركية إلى "إدانة الهجمات التي استهدفت الجامعات الإيرانية، عبر بيان رسمي يصدر بحلول 30 آذار/مارس، مهدداً بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل أكثر من مؤسستين في حال عدم تلبية تلك الشروط".

وأضاف البيان: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أيضاً منع مزيد من الهجمات على جامعاتها في المنطقة، فعليها منع القوات المتحالفة معها من استهداف الجامعات ومراكز الأبحاث".

وتشمل الجامعات الأميركية التي تمتلك فروعاً في الخليج: جامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة نورث وسترن في قطر، وجامعة نيويورك أبوظبي.