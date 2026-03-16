الحرس الثوري الإيراني يهاجم مواقع في إسرائيل وأربيل ضمن "الموجة 56"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية والجوية استهدفت مواقع عسكرية في إسرائيل، وقاعدة "العديد" الجوية في قطر، بالإضافة إلى ما وصفها بـ"مقرات لجماعات معارضة" في إقليم كوردستان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن بيان رسمي للحرس الثوري، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه الهجمات تأتي ضمن "الموجة 56" من عملية "الوعد الصادق 4"، وتم استخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى وطائرات مسيرة انتحارية.

وفقاً للبيان، شملت الضربات أهدافاً إستراتيجية داخل إسرائيل، من بينها: مقر قيادة الإسناد للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، ومخازن الصواريخ الإستراتيجية التابعة لشركة "رافائيل" للصناعات الدفاعية شمالي البلاد.

كما أكد الحرس الثوري استهداف قاعدة "العديد" الجوية في قطر، التي تضم مركز العمليات الجوية الأميركي، دون صدور تعليق فوري من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أو السلطات القطرية حول وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار البيان العسكري إلى استخدام منظومات صاروخية متطورة من طراز "خرمشهر" و"عماد" و"قدر"، وهي صواريخ توصف بأنها "فائقة الثقل" وذات دقة عالية في إصابة الأهداف "نقطوية".

ونوه البيان إلى أنه بالتزامن مع الضربات الصاروخية، شنت وحدات الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري هجمات استهدفت مواقع تابعة لتنظيمات إيرانية معارضة في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فيما وصفه البيان بـ"الهجمات القاتلة".