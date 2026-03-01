الحرس الثوري الإيراني يعلن نجاح استهداف قائد سلاح الجو الإسرائيلي

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، نجاح عملية إستهداف قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومار بارا.

وذكرت العلاقات العامة في الحرس، أنه "تم رسمياً نجاح عملية استهداف قائد سلاح الجو الصهيوني اللواء تومار بارا".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق ، أنه "نفّذ الموجة السادسة من عملية (الوعد الصادق 4) بقوة، من خلال هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة واسعة النطاق على "اسرائيل" والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة"، مبينا أن "الهجمات استهدفت 27 نقطة من القواعد الأميركية في المنطقة، إلى جانب قاعدة "تل نوف"، ومقرّ القيادة العامة لجيش الكيان في هكرياه، والمجمع الصناعي الدفاعي الكبير في تل أبيب".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من تل أبيب ومحيطها، بالإضافة إلى القدس والضفة الغربية، مبينة أن ستة انفجارات هزت مدينة تل أبيب"، دون تفاصيل فورية عن الأضرار أو الإصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.