الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل

شفق نيوز- طهران

أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، مساء اليوم الاثنين، عن إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة النقل البحري الدولية.

وحذر جباري في تصريح أوردته وسائل إعلام إيرانية من أن أية سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز سيتم استهدافها، وكذلك "خطوط النفط للأعداء ولن نسمح بتصدير النفط من المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة أهدافاً ثابتة ومتحركة للجيش الأميركي في الكويت والإمارات والبحرين ومضيق هرمز.

وذكر الحرس أن "ناقلة الوقود أثينا نوفا التابعة لحلفاء أميركا ما تزال تحترق في مضيق هرمز إثر إصابتها بمسيرتين".

وأضاف: "استهدفنا مركز القيادة والسيطرة الأميركية بقاعدة المنهاد بالإمارات بـ6 مسيرات و5 صواريخ، ودمرنا المنشآت المتبقية للأسطول الأميركي في البحرين بـ6 مسيرات، وأصبنا القاعدة الأميركية عريفجان في الكويت على مرحلتين بواسطة 12 طائرة مسيرة".

وتابع أن "قواتنا البحرية أطلقت 26 مسيرة هجومية و5 صواريخ باليستية على قواعد العدو"، مشيراً إلى أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية حققنا رقماً قياسياً جديداً يتجاوز مجمل ما جرى في حرب الـ 12 يوماً".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.