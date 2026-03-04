الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، سيطرته "الكاملة" على مضيق هرمز الذي يحمل أهمية كبرى لتجارة النفط العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية للحرس الثوري".

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، إطلاق أكثر من 40 صاروخاً ضمن ما وصفها بـ"الموجة السابعة عشرة" من هجماته، مؤكداً أن الضربات "استهدفت مواقع صهيونية وأميركية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، أمس الثلاثاء، إن "البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز في حال الضرورة".

وأعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أمس الأول الاثنين، إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة النقل البحري الدولية.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت الأحد الماضي ، نقلاً عن بيانات ملاحية، بتوقف أكثر من 150 ناقلة نفط وغاز في مياه الخليج خارج مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر عقب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق، باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.

فيما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن شركات التأمين على مخاطر الحرب أبلغت مالكي السفن بإشعارات إلغاء لوثائق التأمين الخاصة بالسفن العابرة للمضيق، مع توقعات بارتفاع أسعار التغطية بنسبة قد تصل إلى 50% خلال الأيام المقبلة.