الحرس الثوري الإيراني يعلن البدء بهجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل

شفق نيوز - طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، البدء بهجمات عسكرية واسعة النطاق ضد اسرائيل وذلك ردا على الضربات المشتركة التي تشنها تل أبيب و واشنطن ضد إيران.

وذكر الحرس في بيان، أنه "بدأت الموجة الأولى من الهجمات الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان، أنه "سيتم الإعلان عن الأخبار التفصيلية لاحقاً عبر القنوات الرسمية".

في غضون ذلك قالت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، إنه "تم سماع دوي انفجارات في سماء دمشق".

وذكرت أنه "يُعتقد أنها ناتجة عن اعتراضات الدفاعات الجوية الإسرائيلية لأهداف إيرانية".