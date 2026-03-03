الحرس الثوري: اختراق واسع لشبكات الاتصالات الإسرائيلية وبنك الأهداف أصبح "جاهزاً"

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم إلكتروني واسع استهدف شبكات الاتصالات الإسرائيلية، بالتزامن مع تأكيدات بأن بنك أهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة بات "مكتملاً".

وذكر الحرس الثوري، في بيان: "لقد بدأنا بتنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف شبكات الاتصالات التابعة للكيان الصهيوني"، مؤكداً اختراق 160 مركز بيانات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أكد مستشار ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء رحيم صفوي، أن "قاعدة بيانات أجهزة الاستخبارات الإيرانية مكتملة"، مشيراً إلى أن "الأمن الإيراني يرصد بدقة بنك أهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة".

وأضاف أن "البنية الاستخبارية للجمهورية الإسلامية تمتلك إشرافاً كاملاً على أهداف العدو في محيط إيران وكذلك على الأهداف الأميركية والإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "بلاده تعرف مكان اجتماعات نتنياهو".

وأوضح أن "المراكز الصاروخية والمواقع التي تعرضت للقصف تم إخلاؤها مسبقاً"، معتبراً أن "الهجمات الإسرائيلية – الأميركية تستهدف مراكز ومبانٍ خالية من العناصر والقوات والحرس والبسيج".

ويأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة من الضربات العسكرية والسيبرانية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.