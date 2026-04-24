الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة "متعاونة" مع الجيش الأميركي

زورق تابع للحرس الثوري قرب ناقلة في الخليج (أرشيفية أ.ف.ب)

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، احتجاز سفينة قال إنها "متعاونة" مع الجيش الأميركي وتجاهلت التحذيرات وارتكبت مخالفات بحرية متكررة.

وذكر الحرس الثوري أنه "تم احتجاز السفينة (إيباميدونس) التي يشتبه بتعاونها مع الجيش الأميركي لارتكابها مخالفات".

وأشار إلى أن "السفينة التي احتجزناها قامت برحلات عديدة إلى موانئ أميركية خلال الأشهر الستة الماضية".

ولم يصدر عن القوات الأميركية ما ينفي أو يؤكد هذه الأنباء.

ويأتي إعلان الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

وجاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان بتاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".

وأعلن ترمب، الثلاثاء الماضي تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.