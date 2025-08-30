الحرس الثوري الإيراني يعتقل 8 أشخاص "مرتبطين بالموساد" في خراسان

شفق نيوز- طهران

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني في محافظة خراسان، يوم السبت، عن اعتقال ثمانية أشخاص يُشتبه بارتباطهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وفق بيان نشرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وذكر البيان أن عملية الاعتقال جاءت نتيجة جهود استخباراتية دقيقة ومستمرة قامت بها منظمة استخبارات حرس خراسان رضوي بالتنسيق مع السلطات القضائية، مؤكدة أن المعتقلين كانوا يتلقون تدريباتهم عبر الفضاء الافتراضي من عناصر الموساد.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص أرسلوا خلال أحداث الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، إحداثيات لمراكز حيوية وحساسة، إلى جانب معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة، بهدف تزويد عناصر الموساد بها.

وأشار الحرس الثوري إلى أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين، وتفجير مراكز مهمة في مدينة مشهد ، لكن تم توقيفهم قبل أي إجراء عملي بفضل الإشراف الاستخباراتي الكامل.

وبحسب البيان، تم ضبط كميات من المواد الأولية الخاصة بصناعة القاذفات والقنابل والمواد المتفجرة والفخاخ الانفجارية لدى الشبكة، وفق البيان.