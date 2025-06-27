الحرس الثوري الإيراني يعتقل جاسوساً للموساد

شفق نيوز – طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على جاسوس يعمل لصحال جهاز الموساد الإسرائيلي، في محافظة خراسان الشمالیة.

وذكر الحرس الثوري في بيان، أوردته وسائل إعلان إيرانية، أن فيلق "جواد الأئمة" التابع له في خراسان الشمالية، قام بتوقيف أحد العناصر المرتبطة بجهاز الموساد.

وأشار إلى أن المعتقل "كان قد أقدم على تقديم معلومات تخصّ أحد المراكز المرتبطة بالصناعات الدفاعية في البلاد، وقد تم توقيفه في الوقت المناسب وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة".