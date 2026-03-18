الحرس الثوري الإيراني يضرب أهدافاً متعددة في إسرائيل وقواعد أميركية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، ضرب عدد من الأهداف في إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة، ضمن الموجة الثانية والستين من عمليات "الوعد الصادق 4".

وذكر الحرس في بيان، أنه "تم إطلاق الموجة الثانية والستين من عمليات "الوعد الصادق 4"، مبينا أن "الهجمات شملت مدناً داخل إسرائيل، بينها تل أبيب وحيفا وبئر السبع، إضافة إلى عكا، باستخدام صواريخ قوية، ودون انطلاق صفارات الإنذار"، على حد قوله.

وأضاف أن "العملية تضمنت أيضاً استهداف قواعد أميركية في المنطقة، باستخدام صواريخ ذات رؤوس حربية متعددة، من بينها قادر وخيبر شكن وعماد وحاج قاسم".