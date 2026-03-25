الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع إستراتيجية وعسكرية في إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، إطلاق الموجة الثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدا تنفيذ هجوم صاروخي مكثف استهدف مواقع داخل الأراضي الاسرائيلية.

وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن "الهجوم استهدف ما وصفها بنقاط استراتيجية ومراكز عسكرية"، مشيرا إلى أن "من بين الأهداف موقعا للقيادة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة صفد".

وأضاف البيان أن "هذه الضربات تأتي ضمن مرحلة أولية من عمليات أوسع، تستهدف أماكن تمركز القوات الإسرائيلية في شمال فلسطين و محيط قطاع غزة".

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم السادس والعشرين على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.