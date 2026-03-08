الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة أميركية في العديري

شفق نيوز - طهران

شنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، هجوما على قاعدة الطائرات الهليكوبتر الأميركية في العديري بالكويت، باستخدام عملية مشتركة من طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.

وأفاد بيان للحرس الثوري الإيراني أن "وحدة الصواريخ الباليستية أصابت بدقة مراكز تجهيز وإصلاح الطائرات، وخزانات الوقود، ومبنى القيادة في القاعدة، ما أدى إلى تدمير واسع لهذه المنشآت".

وأشار البيان إلى أن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق هائل، يتصاعد منه دخان أسود كثيف يمكن رؤيته من مسافة بعيدة".